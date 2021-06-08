戴德梁行今日發表第二季住宅市場展望及回顧，受惠於經濟復甦，失業率下降和疫情逐步受控，本港第二季物業市場有明顯增長，預計全年樓價升幅達一成。

該行指，2021年第二季首兩個月的整體物業買賣合約數字為18,590宗，按季上升20%；住宅物業成交宗數為21,709宗，按季升20%。帶動上半年交投量增至39,840宗，創九年新高。

戴德梁行香港估價及顧問服務部董事黎劍明分析指，一般住宅與豪宅市場走勢大致相同，多區屋苑年初至今平均樓價已超過一成升幅。其中，沙田第一城平均樓價於第二季上升5.4%，錄得「五連升」；豪宅市場同樣暢旺，薄扶林貝沙灣樓價亦於第二季升9.3%。

戴德梁行大中華區副總裁及大中華區策略發展顧問部主管陶汝鴻表示，住宅新供應緊張是利好因素，而通關在望，內地買家將會為本地物業銷售量注入更多動力，預計全年樓升幅達一成。

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