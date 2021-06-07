【本報訊】中國5月進口及出口表現均遜預期。中國海關總署昨日公佈，以美元作計價，5月進口總值為2,183.9億美元，按年上升51.1%；出口總值為2,639.2億美元，按年上升27.9%，對比4月的32.3%增長明顯放緩。期內貿易順差為455.3億美元，按年減少26.5%。

以人民幣作計價，5月中國進口增長39.5%；出口按年增長18.1%。貿易順差2,960億元人民幣，按年減少32.1%。

下半年GDP或受壓

美國為中國第三大交易夥伴，中美貿易總值為1.82萬億元人民幣，增長41.3%，其中，對美國出口增長38.9%；自美國進口增長48.5%；對美貿易順差8,605.1億元人民幣，增加34.1%。

過去一年，製造業和出口是中國經濟增長兩大引擎。景順亞太區（日本除外）全球市場策略師趙耀庭表示，出口增速放緩可能對中國下半年的GDP增長帶來阻力，為應對下行壓力，政府需要中國消費者提高消費，惟至今消費者依然抗拒消費。

若出口繼續放緩而消費者又「勒住錢包」，在最壞情況下，政府可能會延遲減少碳排放的計劃或放寬現行對於房地產行業的調控政策，而兩者都是政府不願意做。