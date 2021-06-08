加拿大擬放寬已完全接種疫苗旅客的邊境限制，但仍然要進行病毒檢測。現時未有實施相關政策的時間，以及未確定是否只向美國旅客開放入境，或是全球旅客。

《彭博》引述消息人士透露，加拿大總理特魯多準備放寬對已接種兩劑疫苗出入境旅客的14天隔離期規定，而入境加拿大的旅客仍須接受病毒檢測，隔離期亦可能縮短。消息指出，相關計劃預計將在幾日內宣佈，但目前尚不清楚新規將於何時實施，也不清楚加拿大是否只針對美國旅客開放邊境。

報道指出，美國及加拿大於去年3月起實施兩國的邊境限制，兩國的民眾不能夠進行非必要的來往，而相關協議會於本月21更新條款。相關政府官員表示，這可能是在夏季及時開放邊境的最後機會，因為下月有加拿大的7月1日國慶和美國的7月4日獨立日兩天假期，如果限制措施一再延長會對旅遊業造成極大打擊。加拿大商會副會長Mark Agnew表示，「企業需要時間來計劃，告訢我們路線圖、計劃和指標」。加拿大總理辦公室暫未回應相關消息。

杜魯多被問及可能重新開放邊境時，他提到75%的疫苗接種率是一個關鍵的門檻。根據加拿大廣播公司追蹤的數據，超過60%加拿大人已接種第一劑疫苗，只有約8%人完全接種了兩劑疫苗。根據《彭博》數據，在美國有51.6%人接種了第一劑疫苗，42.1%人接種了兩次疫苗，兩國的活躍病例均大幅下降。

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