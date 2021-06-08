自去年年底放寬按揭保險上限後，本港樓市銷情越發熾熱，按揭保險持續上升，最新上月新批按揭保險貸款金額達326.9億元，按月升逾半成，再創新高。

中原按揭董事總經理王美鳳表示，2021年5月份新批按揭保險貸款金額達326.9億元，較4月份回升5.4%，再創新高紀錄。期內新批按保宗數為5,774宗，按月增加4%，為歷年次高紀錄。5月份新取用按保宗數為2,062宗，按月升4.6%，創自去年7月以後新高紀錄，再突破2,000宗水平，新取用按保金額112億，為有紀錄以來第二高位。

王美鳳指，高成數按保貸款量增加，除了因為市場上買家對於高成數按揭的需求持續外，亦因樓市持續暢旺。根據土地註冊紀錄，今年3至5月份整體住宅成交登記量均逾7,000宗水平，按年大幅增加57%。由於現時1,000萬或以下樓價之成交佔比高逾7成，故樓市交投明顯增加，同時推動按保貸款量上升。王美鳳預期，由於5月份起樓市旺勢進一步全面加劇，一二手交投續增，牛市熱浪下，預期未來按保數字仍會再創新高紀錄。

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