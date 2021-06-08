美國政府大規模推動財政刺激計劃，加上疫苗接種速度比其他國家快，美國的經濟活動正逐步重啟。我們看到美國眾多企業首季業績亦超出預期，並預期美國將會迎來強勁復蘇。我們認為，一些去年被疫情影響最大的行業包括旅遊及餐飲等，將會在經濟活動重啟中受益。被壓抑的消費需求及高儲蓄率將成為巨大的增長推動力，截至今年三月，美國的個人儲蓄率為 27.6%，較去年三月份的 8.3% 大幅提高。因此，消費者對不同零售產品的需求將會增加，並積極參與各種娛樂活動。隨着疫情限制措施解除，消費板塊的增長機會亦相對提高。

同時，受疫情影響，醫療板塊在未來經濟中將扮演着重要的角色。隨着消費者對更優質醫療服務的需求增加，視像診症等的電子化醫療體驗變得普及，並能為病人提供一個更方便及安全的渠道獲得醫療服務。另外，用於診斷和治療的基因排序或繪製 DNA 圖譜的成本迅速下降，我們預計研究疫苗的時間將會更短，成效亦將會提高。隨着實體經濟進一步改善，預期美國價值型板塊將為投資者帶來更多的投資機遇。

黃德泰

富蘭克林鄧普頓大中華區零售業務總監

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