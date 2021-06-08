利嘉閣地產於2018年推出「真盤源」計劃，旨在確保樓盤資料真確性，打擊假盤。為加強相關服務，利嘉閣最新推出「真盤源假一賠千」計劃，用家於該行放盤網站或App發現樓盤廣告不符合真盤源四大原則並作出舉報，一經查實將可獲1,000元獎金；該行指，計劃目前未有設限額及限期，並歡迎市民踴躍舉報。

利嘉閣地產主席施慧勤指，真盤源推出至今近兩周年，該行最新推行「假一賠千」計劃：若客戶於真盤源網站或App上刊登的二手樓盤廣告不符合「真實委托」、「真實在售」、「真實圖片」及「真實價格」等真盤源四大承諾，即可透過App作即時舉報，舉報者必須提供最少一項有關證據及資料來源作證明。該行將設有獨立審查組，在舉報後5個工作天內回覆舉報者結果，如舉報屬實，舉報者將可獲發1,000元獎賞。

事實上，真盤源放盤網站及App每月平均瀏覽量較起初增約4.5倍，其中App推出不足兩年，下載量累計達22萬次。成交方面，單計5月，透過真盤源網站達成的成交比率約13%，較兩年前升兩倍。

0%受訪者相信 二手放盤百分百真確

為更深入了解市民網上搵樓的體驗及對市場二手放盤的信心情況，利嘉閣較早前委託民意調查公司進行隨機街頭訪問，成功收回200份有效問卷，並與2018年推出「真盤源」計劃前進行的調查結果互相比對。結果發現，62%曾於網上揾樓的受訪者表示，經常或間中見到一些屋苑放盤，單位都以相同或類近的相片和資料作刊登，較2018年的72%下降一成。另外，64%受訪者表示，經常或間中出現心儀的單位仍在刊登，但地產代理表示該單位已出售或租出的情況，較2018年的86%明顯大幅減少22%，證明自3年前「真盤源」計劃推出後，為業界帶來正面的牽頭示範作用，連帶影響網上放盤單位的真確性有顯著提升，相關的不良銷售情況有所改善。

在選擇地產代理或揾樓平台時，分別有超過四成受訪者關注服務質素(46%)及平台盤源真實性(42%)，兩者佔比叮噹馬頭，充分反映平台盤源真實性對受訪者在選擇代理或揾樓平台方面有舉足輕重的影響。

然而，調查結果發現，當中竟然沒有受訪者（0%）信任市場上的二手放盤是百分百真確，僅有不足1成（7%）的受訪者認為市場上的二手放盤九成是真，充分反映普羅大眾對二手盤源的真實性普遍高度存疑。而假設地產代理或揾樓平台提供失實放盤廣告賠償，多達83%的受訪者認為此舉對加強相關代理或平台的信心非常有幫助或略為有幫助，反映出相關賠償獲市民普遍高度正面認同。

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，真盤源計劃有助提升該行於行內競爭力，料公司今年業務收益可錄約四成增長，全年營業額達20億元。至於該行仍然看好下半年樓市，料豪宅等大額物業將更受追捧，相關樓價升幅有主擴大至8%，全年累計可升約15%，跑贏大市。

另集團創辦人兼主席施永青指，相信利嘉閣真盤源計劃，加上地產代理監管局收緊相關條例，將可改革查個代理市場，成為市場常態。對於近期白居二市場被炒起，施永青認為，相關買家或未有考慮日後放售需補地價的因素，若計及相關成本，現時白居二買入價屬偏高。

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