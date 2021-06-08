為響應政府谷針，英國保誠宣佈推出疫苗接種大抽獎，向20位已接種最少一劑疫苗的香港市民發放10年保障，送出每年總保額超過1.3億元。

保誠一共送出兩份獎品，頭獎為免費自願醫保10年保險，每年保障高達1,200萬港元，一共有10個名額；而二獎則為10年旅遊個人保障，最高保障額達120萬港元，亦沒有限制一年內旅遊次數，名額同樣有10個。

已接種最少一劑疫苗的市民可以透過保誠旗下應用程式參加抽獎，非保誠客戶亦可參加，而抽獎詳情包括日期及方式將容後公佈。

然而，在疫情期間，港人未能出外旅遊，保誠行政總裁容佳明就贈送旅遊保險表示，「我們洞悉到疫情期間港人對健康保障的需求不斷增加，而且很多市民亦熱衷於旅遊，一旦疫情好轉便計劃外遊，因此我們特別為港人送上最適切的旗艦保障計劃，包括自願醫保和旅遊保險計劃。」

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