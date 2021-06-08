負責任投資早已成為歐洲市場的主流，近年亦備受亞洲投資者重視。把環境、社會及管治（ESG）因素納入投資策略已成為投資者管理下行風險及推動風險調整後收益的重要方針。特許金融分析師協會的數據顯示，有60%的亞洲信貸投資者預計管治問題將影響2022年的企業債券收益，而五分之二以上的投資者則認為環境和社會因素影響最大。

亞洲債券發行商往往未能確切了解ESG訊息披露的條件，因此難以全面識別企業潛在責任和風險以及適當的應對行動。各資產類別的債券持有人可藉著與管理層的接觸深入討論ESG議題以發揮更大影響力，亦可透過共享ESG訊息加深對企業的了解。隨著ESG投資成為資產管理者及擁有者日益關注的課題，預計可持續發行將繼續在亞洲急速增長。雖然過程中不免會有難關，但任何價格錯位均會為策略性投資者創造投資機會。

我們預計亞洲對可持續發展日益關注以及對化石燃料減少依賴，將有助提高可持續債券發行量。現時，在亞洲債券投資領域中，資本及大宗商品密集的產業佔比最高，科技及消費領域雖在區內股票市場中有超過基準的三分之一的比重，但其於亞洲債市的佔比則大幅落後。我們認為這個比例勢將改變，而投資者可透過由下而上的基本面研究物色更廣泛的債券投資機會。

投資者可從基本面分析、發行人參與度及投資組合構建三個步驟評估亞洲信貸債券策略回報。就亞洲信貸資產類別而言，我們認為將ESG考量因素納入從下而上的基本面研究過程，有助識別具前瞻性的高質素及具有長遠可持續發展前景的企業 ，從而改善整體信貸風險狀況。重要的是，我們認為這種ESG投資能為投資組合回報提供一定程度的下行風險管理。

把ESG因素與財務、估值、宏觀經濟及其他基本因素一併納入投資評估過程，有助我們實現長期回報目標。舉例說，一家位於菲律賓的公用事業企業，其管理的可再生資產組合一直增長，並訂下進一步擴大太陽能、風能和地熱能業務的進取目標，同時減持原有熱能業務的股份。另外，一家在中國具領導地位的營養品供應商，該公司管理層明確承諾減少碳排放及改善員工福祉。我們的投資決策正正基於公司明確的可持續發展策略以及其一直穩定增長和正面的自由現金流記錄。

把ESG因素整合至投資策略有助投資者鎖定風險回報吸引的高質素企業。我們認為，具前瞻性和全面ESG披露水平以及基本面良好的企業（包括擁有良好的槓桿結構及往績），能為投資者提供具潛力的投資機會。

普徠仕亞洲信貸債券策略基金經理陳兆德

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