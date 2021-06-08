美股隔晚個別發展，道指跟標指分別跌126點及3點；納指則升67點。耶媽又再開口，指總統拜登應繼續推動4萬億美元開支計劃，即使咁做最終會令利率略為上升，但從美國社會及聯儲局角度而言都係有利嘅。呢個星期唔少反映通脹嘅數據公布，其中包括消費者價格指數（CPI）已經喺4月份創2008年來最快增幅。如果5月CPI繼續上漲，可能令聯儲局退出其寬鬆貨幣政策。而聯儲局將會喺呢個月15及16日舉行貨幣政策會議，會議前一星期，聯儲局官員進入緘默期。而散戶網民炒抱團股熱情未減，相關股份隔晚普遍有進帳。

至於港股呢邊都係咁上下，暫時恒指守住20及50日線匯聚區，但同時又受制10及100日線匯聚區，唔上唔落未見突破，暫時都係炒股唔炒市。信達生物（1801）上周公布，PD-1抑制劑達伯舒正式獲得國家藥監局就其新適應症申請嘅批准，聯合吉西他濱和鉑類化療適用於不可手術切除嘅局部晚期或轉移性鱗狀非小細胞肺癌的一線治療。今次係所獲批嘅第三項適應症，亦是全球首個獲批的用於鱗狀NSCLC一線治療嘅免疫聯合吉西他濱和鉑類化療方案。

而集團首季首季達伯舒銷售達7億元人民幣，遠超市場預期，公司對相信公司對產品商業化能力有助今年達伯舒收入達32.6億元人民幣，按年升42%，屬大和證券嘅生物科技行業首選股份。估計禮來計劃喺今年就非小细胞肺癌（NSCLC）提交美國生物製品許可申請，將會為市場帶來驚喜，從而增強市場對信達生物全球化戰略嘅信心。

另一方面，信達生物宣布與葆元醫藥簽訂獨家許可協議，獲得葆元主要候選藥物Taletrectinib於大中華區嘅獨家共同開發及商業化權利。Taletrectinib目前正進行臨床試驗，研究用於治療晚期ROS1陽性肺癌患者和NTRK陽性的實體瘤患者。預期相關疾病需求強勁，中國每年錄得約7,000至8,000個新症，料至2030年峰值銷售將達到9億元人民幣。數據顯示Taletrectinib嘅客觀緩解率達到100%，高於另外兩款競爭產品的77%至86%水平，預期呢項產品將成為集團未來收入另一動力。另外，集團顯著投資於研發方面，以成為藥物研發中心。現價買入，跌穿83.5元止蝕，上望目標100元。

古天后

筆者為證監會持牌人，未持有上述股份財務權益。

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