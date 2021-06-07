5月底美國再次公佈一個巨大升幅的通脹數據，事後美國財長耶倫認為，高通脹形勢將持續至年底。高通脹、低利率，苦了一眾老百姓。大家不妨考慮一下以下幾個方法：

第一，必投iBond。理論值約105元的債券以100元發售為何不買？

第二，買點金。2004年6月至2006年6月及2015年12月至2018年中，美國核心通脹分別上升2.5%及2.1% ，黃金價格分別上升54%及18%。原因很簡單，環球通脹令紙幣購買力下降，黃金發揮保值的貨幣屬性，加上通脹令採金成本上升，所以縱然美國加息，黃金照升。

第三，美國債台高築，財政部不見得會歡迎聯儲局加息，但其他國家如中國、加拿大及英國可能早過美國加息，推高人民幣、加元及英鎊。

第四，通脹高、利率低，樓價升。買房產槓桿高，輕則買點房地產信託如領展（823）及越秀房託（405）。

第五，美國基建未出，上游大宗商品已漲價。去年若走掉機會，仍可買點江西銅（358）及中國鋁業（2600）。 為避免與政策衝突，暫不取鋼材及煤股。

第六，實體經濟重開，餐飲業反彈，買有議價能力的龍頭，如海底撈（6862）及百勝中國（9987） 。

最後，買點沒有太多對手，加價不會趕客的企業。中國蒙牛（2319）及百威亞太（1876） 可取。

為何不選美股？ 因為有點貴。標普500的預期市盈率將下跌至21.5倍，以195美元的每股盈利計算，年底標普500合理值為4193點（195Ｘ21.5） ，與現價一樣。在疫症逐漸受控下，出現「黑天鵝」的機會甚低。美股縱使到價，中、港股市卻未到，仍有價值。

王良享

星展香港財資市場部董事總經理