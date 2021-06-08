由Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）發起對比特幣耗能的憂慮，其衍生的環保問題亦再次進入公眾的討論。本文將會探究為何比特幣等加密貨幣會耗費大量能源。

首先，我們要追溯區塊鏈的產生途徑。以比特幣為例，每一個新的區塊（Block）透過一種名為工作量證明（Proof of Work, PoW）來決定哪個節點能夠獲得下一個區塊的記帳權，繼而賺取區塊獎勵（Block Reward），俗稱「掘礦」。PoW的機制是透過開出一條算術難題並開放予節點進行運算，當中所需要的運算能力亦隨著交易需求而變得愈來愈大，電力消耗自然隨即增長。根據劍橋大學的研究估計，單是比特幣網路所使用的電力（年計）已超過120兆瓦時，比瑞典、馬來西亞與阿根廷等國使用的電力更多。

可是，談及耗能問題並非簡單的加減數，要把能源儲存與供求關係納入討論。要知道，電力的溢餘難以儲存，因此電力供應超過一定程度時，剩餘的產能只會浪費。馬斯克主動提及的煤礦產能問題亦源於某些地區的電力消耗追不上大量的煤礦溢餘，令當地「掘礦」盛行。其次，馬斯克在及後的推文亦強調對於以比特幣為首的加密貨幣仍有信心，問題主要不在耗能，而是產能的方式，因此不少人提出「綠色掘礦」，即以再生能源進行「掘礦」。可是，煤礦低廉的地區往往缺乏建造綠色能源設備的動機。

既然如此，難道加密貨幣從此便與環境災難掛勾？除了上述提及的綠色能源之外，幣圈都致力尋找相比PoW更環保的共識機制，既保持區塊鏈去中心化的特性，同時盡量減低耗能。其中一種共識機制——權益證明（Proof of Stake, PoS）最受關注。PoS與PoW最大的分別在於，相比PoW要求節點之間比拼運算能力，PoS要求節點以加密貨幣作為抵押寫入智慧合約當中，以換取新區塊的記帳權。假若節點寫入有問題的區塊，被用以抵押的加密貨幣便會被銷毀，促使節點寫入正確區塊。節點之間若要爭取記帳權只需要押注更多的加密貨幣，不需耗費更多電力來競爭。不少加密貨幣都嘗試以PoS取代PoW，或兩者混合使用，以太坊2.0便是其中之一。

總而言之，加密貨幣衍生的耗能問題並不單在於加密貨幣本身，更多是產能的方式。科技日新月異，我們相信加密貨幣的耗能問題終會得以改善甚至解決。短期而言，PoS能否取代PoW成為主流共識機制將會成為耗能問題的轉捩點。緊接下一期將會重點討論PoS對加密貨幣的影響。

免責聲明：本文內容僅代表作者個人觀點，不能作為投資建議。文章內容僅做參考，讀者不應以本文作為任何投資依據。

加密高市場部李穎懿

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