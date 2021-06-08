在所有貴金屬中，黃金和白銀在充當貨幣方面均明顯表現出輝煌的往績，並且全球貨幣在數個世紀裏與雙金屬本位制掛鈎。美元與白銀的關聯一直持續至1960年代，而美元與黃金的掛鈎在1971年被取消，當時尼克遜總統終止了美元與黃金的固定比率兌換。這使黃金成為一個資產類別，為黃金在現代化投資組合中的策略投資角色鋪路，有助於應對不斷變化的商業週期。

從貨幣至資產類別：了解兩種金屬的價格驅動因素

自從作為貨幣的黃金和白銀蹣跚起步以來，它們經歷了非常不同的轉變，但是目前兩者均作為潛在儲值工具和投資組合多元化來源，而受到全球投資者的青睞。儘管如此，對於各資產在價格、表現、波動率和風險管理方面扮演的獨特角色，兩者有著重大的差異。

與大多數不動產一樣，兩種資產的價格變動均取決於其獨特的供求來源。目前，白銀仍然是一種廣泛使用的貴金屬，其價格主要取決於工業需求和採礦產量。隨着時間的過去，白銀需求隨整體經濟增長呈線性增長和下降趨勢，這在很大程度上歸因於其多元化的工業用途。相比之下，從工業和技術用途直至深度的全球珠寶市場，黃金維持更加多元化的需求驅動因素。除了供投資者使用外，黃金亦充當全球中央銀行的儲備資產。這種週期性和反週期性需求的多元化，有助於支持黃金在整個經濟週期的各個階段，維持與傳統股票、債券和數種不動產的低相關性。

事實上，黃金的獨特需求動態，使其非常適用於各個商業週期期間管理廣泛的系統性風險和市場挑戰。2020年，全球投資者以創紀錄的速度湧入黃金市場，加上黃金的「避風港」吸引力和高流動性，黃金的多元化需求優勢得到彰顯；黃金需求的轉變，即黃金投資的興起，有助於抵銷疫情導致的珠寶和中央銀行需求下降。

在供應動態方面，黃金相對於白銀的更大稀缺性，反映於兩種金屬之間的歷史價格差異。按噸數計，白銀的年供應量約比黃金高七倍。但是，按市場價值計算，每年的白銀供應僅為黃金的一部份，這可能導致環球白銀市場的流動性更低及波動率更高。

充分利用金屬的優勢

隨着2021年形勢的發展，數個因素可能會繼續利好黃金、白銀和其他商品。事實上，多元化投資可能在2021年扮演越來越重要的角色，協助投資者應對持續上升的技術面風險和不斷變化的商業週期。了解各資產如何有助於增強風險調整回報是關鍵的實施考慮因素。對於期待在2021年的市場風險中管理投資組合的投資者而言，黃金可能提供有效及波動率較低的持續多元化來源，以應對不斷變化的商業週期。

徐志傑

道富環球投資管理SPDR ETF業務亞太區黃金策略師徐志傑

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