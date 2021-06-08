觀奇氏一直迷戀白色T恤，由當年街市的天鵝牌，到之後的Giordano、Hans、Gilden到後來的Uniqlo及COS，但白色T恤最大的問題是領口易歪變成底衫，很難找到一件女士們認為見得人的。白色T恤跟白底衫之間，一念天堂一念地獄，究竟點樣才叫好？

曾經，我是說曾經，香港穿白色T恤最好看的男人叫Edison，現在大家應該會說是姜濤吧﹗但當中印證了高登一條硬道理：「你的樣貌如何，你的日子也必如何。」所以白色T恤總不能絕亂揀。首先，不要迷戀磅數決定了一件白色T恤的命運，一般人認為愈低磅數的T恤就愈似底衫，一般200至240g的多作居家服之用，至於T恤太薄易出現凸點的問題，所以有人會選300g以上厚度的，至於大家經常買的Uniqlo T恤就是200至240g之間。

很多品牌都會以重磅T恤為賣點，當然愈重磅的愈耐著，特別是做了Pre-wash洗水的，這於日本品牌最常出現；但要知道的是，真正T恤跟底衫最大的分別，是每件T恤都的背後都有一個故事，是每個男人才懂得的浪漫，它沒有大logo去為你炫富，但那種貼身的質感只有自已才知道，是伴隨著我們生活最back to basic的衣服。

至於之前所說，重磅T恤代表好只是都市傳說，如觀奇氏最喜愛的品牌Sunspel，表面看頂多是一件比較靚料用上premium cotton的T恤，但其實它除了是世界上第一件T恤之外，更選用了長毛的埃及棉製造，它的美麗，是對每一件白色T恤的處理都一絲不苟，所以誰說輕薄的T恤只是一件底衫﹗

當一眾廉價成衣都在平價促銷它們的設計，如Henley T、淨色T恤及polo恤時，只要你真正遇上一件高質的「底衫」，就會正式「入坑」走進這個真男人的浪漫深淵。西裝只是男人時裝其中一條戰線，細節決定一切好像很old school，但正正是因為一件白色T恤不夠門面，才突顯出你真正的品味。

觀奇氏

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