比特幣（Bitcoin）的價格已跌至一周多以來的最低點，因為市場關注美國貨幣政策的轉變，以及中國繼續收緊加密貨幣監管。據Coindesk，Bitcoin在24小時跌8.88%，至32,876美元。

其他加密貨幣表現亦受到拖累。以太幣（Ethereum）在24小時跌8.91%，至2,505美元；幣安幣（BNB）跌11.49%，至346.89美元；瑞波幣（XRP）跌10.22%，至0.85美元；狗狗幣（Dogecoin）跌12.67%，至0.32美元。

加密貨幣投資公司Kenetic Capital 的管理合夥人Jehan Chu表示，中國繼續打壓加密貨幣市場，推出挖礦禁令，封殺具影響力的加密貨幣業界人士的微博，正反映收緊當地加密貨幣市場。雖然長遠而言基本面保持不變，但美國的貨幣和宏觀經濟政策正引起市場短期不安。

由於投資者關注美國聯儲局可能開始收緊量化寬鬆計劃，全球市場也一直處於不穩定狀態。一些機構仍看好加密貨幣發展，包括75億美元的對沖基金Skybridge Capital，其Bitcoin持有量超過3.1億美元，但表示美國收緊貨幣政策不太可能影響加密貨幣和黃金，認為這些資產類別具有彈性。

與此同時，德意志銀行表示，美國可能正處於歷史上最嚴重的通脹時期之一，政府支出和寬鬆的貨幣政策可能成為創造條件的催化劑，上一次出現在1940 年代和1970 年代。

MicroStrategy繼續投資加密貨幣市場

據《華爾街日報》，MicroStrategy（MSTR）將發售4億美元垃圾債來購買更多的Bitcoin，認為未來表現會超越現金，新發行的債券將於2028年到期。MicroStrategy早前發表通告表示，因為Bitcoin價格波動，公司預計下一份業績報告將虧損2.845億美元。根據公司公開資料，截至5月中該公司持有超過9.2萬個的Bitcoin。

MicroStrategy星期一收市跌3.07%，至469.81美元。

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