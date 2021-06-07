【本報訊】創建集團（1609）昨發公告指，收到聯交所上周五（4日）發出的函件，指今年初向前控股股東出售本來的建築業務後，主營業務已改變但並不符合新上市要求，同時為規避新上市要求的方式。在未經過新的上市程序及遵守相關要求情況下，已不再適合上市，並將被暫停交易。

集團擬提覆核

不過，創建董事會認為，該函件所述違反上市規則的行為，是由於對一項新通過的複雜修訂上市規則誤解所致，而在出售公佈前，公司未獲警告出售事項將被視為違反上市規則。由於建築業務表現不佳而作出的出售事項決定是出於商業考慮，故不應被評為不適合上市，並將在下周三（16日）向上市委員會的暫停交易決定進行覆核。

前日開始，有網上群組指創建疑似涉及「唱高散貨」騙局（俗稱微訊女），昨午後股價急跌，收報1.05元，大跌85%。

此外，集團主席張金兵同為另一間上市公司國能集團（918）主席，該公司停牌近兩年後，於去年12月復牌後不久，即如創建集團有「唱高散貨」行為並不久急跌，後建議股份5合1之餘，更以折讓逾兩成價格大比例供股，但其後以上建議被港交所一拖再拖。有市場人士指出，港交所或因其於國能的行徑，故出招將創建除牌。