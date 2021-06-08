二手樓價掀破頂潮，個別「低水」屋苑近期成交急增。中原地產譚榮輝表示，各區新盤熱賣，增強市場對後市信心，買家加快入市追落後。青龍頭豪景花園本月睇樓量顯著增加，首星期連錄7宗成交，快將追平上月全月9宗成交，本月平均呎價約1.1萬元，現時部份放盤呎價不用1萬元。

譚榮輝表示，豪景花園本月已錄的7宗成交，均由中原地產促成。當中最低呎價成交為7座低層D室，實用面積828方呎，三房套房間隔，買家原本洽購屋苑另一個單位，因業主臨場反價，遂轉洽此單位，叫價810萬元，業主最終願減45萬元，隨即以765萬元成交，呎價9,239元。買家為同區租客，見樓市交投熾熱，料樓市易升難跌，即加快買樓上車。原業主2011年5月以345萬元購入單位，持貨10年轉售，賬面獲利420萬元或1.2倍。

另一宗為3座頂層連天台戶，實用面積364方呎，兩房間隔，連天台約229方呎，開價490萬元，獲區內租客議價至472萬元即拍板承接，呎價12,967元。買家在10年前賣樓後，一直租樓至今，是次見有心儀單位，即把握機會重新「上車」。原業主1991年4月以74.2萬元購入單位，持貨30年才轉售，賬面獲利397.8萬元或5.4倍。

豪景花園由華懋發展，單位總數2,830伙，早於八十年代開售，直至2016年才賣出最後一伙貨尾，整個樓盤銷售歷時逾30年，期間經歷1997年金融風暴、2003年沙士及2008年金融海嘯。

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