【本報訊】雖然樓市暢旺，但新盤不時出現買家「跳船」。本月以來，一手市場錄得逾10宗撻定個案，其中恒地（012）鴨脷洲逸南錄得首宗撻定，一個開放式劏房戶，買家撻定蝕近22萬元。

海璇沒收大定140萬

據一手成交紀錄冊顯示，逸南5月30日的首輪銷售中，有買家簽署臨時買賣合約，以433.62萬元買入3樓D室，實用面積183方呎，為開放式單位。但在簽定臨時買賣合約後，交易未有進展，撻定賣家料遭沒收成交金額5%定金，涉及約21.68萬元。

新地（016）旗下北角樓王海璇，最近亦錄一宗撻大定，為該盤今年第一宗撻大定個案，亦是開售以來第四宗。是次撻大定單位為5A座18樓E室，屬實用面積369方呎一房單位。買家原於2018年7月以1,398.86萬元購入，是次撻定料遭沒收最少樓價一成定金，涉約140萬元。

不過，恒地的啟德The Henley I最新連沽三伙單位，成交價介乎816.57萬至857.37萬元，單日套現近2,500萬元。其中低座A座3樓A室，實用面積為320方呎，以857.37萬元成交。自上月開售至今累售198伙，套現逾23.07億元。同系粉嶺高爾夫．御苑即日起推出四幢洋房招標，實用面積2,609至2,654方呎。另外，一手市場續旺，6月至今錄得約510宗成交。