新盤銷情熾熱，多個全新項目乘勢推售，其中萬科香港旗下何文田自由道11號VAU Residence上周已上載樓書，推售工作一觸即發。發展商指，項目將於明日開放示範單位予傳媒參觀，最快周四公佈首張價單，並有機會本周末起收票。

萬科香港執行董事周銘禧指，VAU Residence將於明日，開放3個無間隔改動示範單位供傳媒率先參觀，戶型為開放式、一房及兩房；預計本周四可開放予公眾參觀。

周銘禧續指，項目首張價單同樣最快周四公佈，料涉及至少50伙，並有機會本周末起收票。定價方面，將參考近期市況及同區一、二手成交，而項目最快6月中旬開賣。

事實上，近期有不少集團紛紛響應政府、推出不同優惠鼓勵市民接種疫苗。周銘禧表示，萬科香港相關計劃詳情將於Vau Residence首張價單內包涵。

此外，萬科香港項目管理部副董事梁啟安指，Vau Residence住客會所室內外面積逾4,000方呎，並於戶外範圍融入園林景致，為住戶打造「城市園林」。另會所亦提供多項設施，包括備有Miele煮食設備的宴會廳、健身室、戶外燒烤場等。

VAU Residence位於何文田自由道11號，屬何文田核心豪宅地段，鄰近加多利山、九龍塘傳統豪宅區。項目樓高25層，合共提供165伙單位，實用面積由209至499方呎不等，戶型由開放式涵蓋至三房間隔；另設有7伙天台特色戶。

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