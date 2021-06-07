「喂你睇咗email未啊。」Frankie剛點完菜，就急不及待，想盡快入正題。「公司話要我哋打疫苗喎。」

「係啊，好似話打咗會有三日假。如果唔打就要每兩個星期檢測一次。」行動力一向高的Jason，連收風都好快。「頂佢𠵱家先講，我已經打咗一支，唔知有冇得補番日假。」

「咁Keith你呢？你公司點？」不同公司的Keith話：「我哋得兩日假，但打完有得抽獎，獎品係同CEO食餐飯。」

「X！」氣氛一時之間緩和了不少。Keith繼續講：「不過我諗我都好快會打啦，聽講𠵱家唔打，第時會冇晒外國針打㗎。」聽到這一句，Frankie激動起來：「黐X線！我就係唔滿意政府咁X樣靠嚇！」

「咁不如試下咁諗。」一向多屎橋的Jason，這時突然插話：「打疫苗，其實都可以係對政權的反抗。𠵱家好多所謂防疫措施，根本就係濫用極權，限制我哋嘅自由。如果香港人個個都打晒疫苖，咁政府就冇得再用呢個藉口。」Jason越講越興奮「只要人人打疫苗，就可以撕破政權嘅假面具！」

一時之間，全枱靜晒，大家好像有點hang機。乜個面具唔係一早撕破咗咩？其實打與不打，都可以有千萬種理由，自己做決定，不需要逼其他人認同吧。

Frankie忍受不了dead air，在枱底踢了佬編一下。唉，只好拿起酒杯，微微一笑：「係囉，都幾有道理，睇嚟都要plan下幾時打了。」再拿起電話，望着螢幕上HR那個谷針的mass mail「飲！」佬編決定當今晚睇佢唔到。

佬訊

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