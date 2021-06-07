【本報訊】受白居二群起入市帶動，全城居屋變搶手貨。有天水圍地產代理表示，6月份短短七天，區內錄得近30宗居屋二手買賣，與上月同期僅一宗比較，升幅29倍。天祐苑兩房造價首次升破「五球」，天頌苑一個「四球盤」更出現排隊睇樓。

區內代理表示，由於私樓售價急升，加上不少盤源已被市場消化，天水圍三大皇牌二手屋苑嘉湖山莊、栢慧豪園及慧景軒，本月至今只錄得六宗買賣，較上同期11宗少近一半，交投明顯現疲態；相反居屋非常搶手，本月同期，天水圍已錄得近30宗居屋成交，平均每天四宗，只是七天時間已追貼該區上月全月32宗居屋買賣紀錄，較同區私樓多四倍。

業主10年勁賺333萬

翻查代理提供的天水圍5月份二手買賣數據，上月同期僅天盛苑一宗居屋成交，意味新一期白居二出爐後，同區居屋交投急增29倍，旺過藍籌屋苑。

天水圍本月成交量最多的居屋為天盛苑及天富苑，各錄得七宗，其次是天頌苑的六宗。消息指，天水圍再有居屋破頂，為天祐苑C座高層14室，實用面積433方呎，連地價以525萬元賣出，為屋苑細戶樓價首次升破「五球」，呎價12,125元，創屋苑呎價新高。

中原文家輝表示，置業需求強勁，本月居屋第二市場受新一期「白居二」計劃刺激，成交暢旺，天水圍至今已錄30宗，平均呎價7,266元。分行促成天頌苑F座高層3室，實用面積506方呎，兩房間隔，外望內街景，以402萬元沽出，呎價7,944元。文家輝指，買家為外區上車客，睇樓近兩星期，適逢業主肯減價16萬元，買家認為價錢合理，另屋外仍有數組客人排隊睇樓，故睇樓後即時落定，以402萬元購入單位。原業主2001年8月以約69.27萬元一手買入單位，大賺332.73萬元離場。

樓齡約四年的荃灣新居屋尚翠苑，禁售期鬆綁後陸續出現二手成交。美聯梁仲維稱，屋苑過去10天成交約15宗，最新C座高層9室，實用面積439方呎，4月中放盤，居二市場叫價588萬元，業主態度強硬，最後零議價賣出，呎價13,394元。何文田冠熹苑本月亦連錄三宗成交，綠表呎價重上1.3萬元，創今年新高。

慈愛苑綠表506萬沽

黃大仙居屋慈愛苑出現兩個月以來首宗未補價成交。富誠林惠芳稱，單位為M座中層4室，實用面積506方呎，兩房間隔，以綠表506萬元沽出，呎價1萬元。

私樓方面，凶宅同層戶都有人承接。消息指，鰂魚涌康怡花園K座中層戶，實用面積646方呎，屬凶宅同層戶，以1,000萬元低價易手，呎價15,480元，平市價約一成。