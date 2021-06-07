【本報訊】有「亞洲樓王」之稱、由九倉（0004）、南豐等合作發展的山頂超級豪宅Mount Nicholson，早前推出車位發售，指引價880萬至950萬元，貴絕全球車位，市場更瘋傳有數個車位癲售逾1,000萬元，買家終曝光。

連掃3個共3,566萬

據土地註冊處資料顯示，Mount Nicholson 73、75及76號三個相連車位，每個以1,188.8萬元售出，登記買家同為潘浩德（POON HO TAK），與德永佳總經理同名，相信為同一人，是次合共斥資3,566.4萬元掃入前「亞洲樓王」三個車位。

資料顯示，Mount Nicholson第2期的12樓A及12樓B室單位，兩單位實用面積合共8,812方呎，2016年以約7.49億元易手，呎價8.5萬元，買家為潘浩德。德永佳主要從事生產及銷售針織色紗及針織布，旗下的附屬公司亦提供成衣生產及服裝零售，例如服裝品牌Baleno。據公司資料，潘浩德43歲，在澳州新南威爾斯大學的學業後，2003年加入集團作為管理培訓生，其父為集團主席潘彬澤。根據2020年報，潘浩德年薪為644.2萬元，其父親潘彬澤年薪則為2,802.1萬元。

山頂一個車位售價高達近1,200萬元，貴絕不少屋苑樓價。鰂魚涌太古城日前錄得一宗兩房成交，單位實用面積589方呎，以1,180萬元售出，反映山頂車位已貴過樓。

財爺陳茂波昨日出席立法會財經事務委員會時指，今年首四個月樓價已升約3%，並較2019年5月歷史高位相差約1.57%。但他指，目前住宅市場絕大部份為用家，而買家入市除了需要一定金額的首期外，亦要進行壓力測試，故港人供款能力仍處於安全範圍。