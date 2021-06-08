阿里巴巴（9988）旗下阿里雲宣佈，投入10億美元（約78億元），於未來三年透過「數字亞洲加速計劃」，於亞太區培訓上百萬數碼科技人才，幫助10萬開發者並協助10萬科技初創企業發展，助力各行各業實現數碼轉型。這次投資為擺脫中國反壟斷調查以來，最大的支出之一。

針對菲律賓市場，阿里雲將於今年底前開設其首個數據中心，透過彈性計算（ECS）、數據庫、全球網絡解決方案、內容分發網絡（CDN）和存儲服務等產品及服務，持續支持本地企業數碼轉型。

而馬來西亞，阿里雲設立中國以外的首個創新中心。阿里雲與本地企業Handsprofit合作，為當地尋求發展前沿技術的中小企業、初創企業以及開發者打造一站式創新支援平台。

阿里雲亦宣佈其在印尼的第三個數據中心正式開服，為當地提供更多元化的雲端產品和服務，包括數據庫、安全、網絡、機械學習及數據分析服務等。

阿里雲智能總裁張建鋒指，阿里雲作為亞太地區領先的雲服務供應商，致力不斷完善區內的雲端生態系統，推進雲基礎設施建設，並以投資建設創新及數據中心，以及培育技術人才作為兩大策略重點，迎接數碼化未來。目前，阿里雲已在全球24個地區設有共75個可用區。

早前報道指，阿里雲遭主要客戶字節跳動終止國際數據儲存協議交易，轉為僅購買伺服器，令其業務大受打擊。

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