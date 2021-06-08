樓市氣氛持續高漲，不少新盤項目貨尾屢錄承接，包括由會德豐及信置（083）等五大發展商合作的西南九龍維港滙I，最新獲大手客戶以招標形式，斥逾半億元購入兩伙相連單位。

維港滙I第1座20樓B室，實用面積948方呎，採用三房一套連儲物房及多功能房連洗手間間隔，新近透過招標形式以3,118.92萬元售出，呎價約3.29萬元。另同座、同層毗鄰C室單位，屬實用966方呎同類戶型，同樣以招標約2,925萬元沽出，呎價約30,280元。

據悉，上述相連單位由同一組客戶購入，即其合共以約6,043.968萬元入市。

珀爵洋房2,731萬沽 呎售1.35萬

據一手成交紀錄冊，遠展（035）旗下鄉郊洋房項目元朗洪水橋珀爵27號洋房，實用面積2,023方呎，另連339方呎花園及511方呎天台，最新以2,731.05萬元成交，呎價1.35萬元。項目今年迄今暫沽出7幢洋房，套現近1.9億元。

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