港股悶局，除了一些收息為主的股票外，基本上我一股不留；另一邊廂，樓市大利市，我之前在專欄曾經寫過自己對樓市的預測，想不到竟然越升越急。一些我身邊一直租樓的專業人士朋友，也正式成為業主，每個月付10多萬元的租金，比着我一早拎去供樓啦，佢哋入市時機極遲。

樓市大升，現在買入的明顯是看好後市，一買一賣所付的印花稅都唔嘢小，只要持有多於一層樓，就是看好樓市。現在香港已經落實了《國安法》，基本上在政治上已經無法容許任何挑戰中央權威的行動，政治上的局面相信會保持平穩一段長時間。換言之，香港所謂的問責班子，未來只需聚焦解決民生議題，而民生議題的重點，就是港樓供應。

於是我相信未來的特首選舉，如何處理樓市議題，將會決定香港人未來的一些資產配置。梁振英選唔選？林鄭連任機會有幾大？

我認識一位梁振英的身邊好友，他經常跟CY吹水，在一個月前的某飯局中，酒至半酣，我問佢：「喂你個friend今次選唔選呀？」飲大咗嘅佢捉我去角落，靜靜雞講咗一句：「有可能。」係你覺得定梁振英真係咁講？佢話CY咁講。這飯局已整個月前，最近梁營打手張志剛頻頻高調在報章發炮，炮轟林鄭，復辟之圖可見一斑。

林鄭連任機會極大

但是CY也明白自己的弱點，在於他無法團結社會大多數的支持，當中包括社會最大持份者之一的地產商，這是他永遠都解不開的結。更何況，在政治環境「極度平穩」的香港，要加快樓盤供應，誰做特首的分別都不大，如果並非刻意要去鬥地產商，中央很難接受梁振英再次出來參選。

至於林鄭月娥，我之前講過，她連任的機會其實極大；沒錯，將香港搞到今時今日這個田地的，可以將責任全推給她，這看似敗筆、不應再錄用的人，現在受千夫所指，卻是她最大的優勢。她即使離開政府，也必須繼續接受被美國制裁的命運，這一點她也一清二楚。簡單來說，選特首的投名狀，林鄭月娥已經簽了生死約。

如果中央不讓林鄭月娥連任，某程度上就是默認自己的選人策略失敗，自回歸以來，從未有特首能做滿兩屆。所以從這一點去看，中央再讓她連任，是為了嘗試展現「特首有得連任」的正當性。

目前梁振英仍未被美國制裁，他如果再選特首，相信他早有覺悟；但按目前的形勢來看，他能入閘參選的機會，應該不大。

藍友斑

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