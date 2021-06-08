【本報訊】傳出裁員逾千人的香港航空，財政狀況持續受到市場關注。港航昨日承認重組傳聞，稱為確保集團在充滿挑戰的未來作好準備，有必要進行內部重組，以達致更精簡及更具效率的架構，並預告將在未來數天向員工公佈有關詳情。

空運牌照局關注

空運牌照局回覆本報指，正密切跟進其財政及營運狀況，會按《空運牌照規例》相關條例跟進。運輸及房屋局則表示，在疫情的影響下，航空公司不時需要調整業務及營運規模，而港航內部重組屬於其商業決定，當局會繼續密切留意其財政及營運狀況，並按情況適當處理。運房局又稱，疫情總會過去，會繼續致力支持本港航空業，確保其在疫情過後有充足的條件重新出發，以保持香港的航空樞紐地位。

港航自2018年起不時出現財困傳聞，其間多名董事跳船，已引起空運牌照局關注。直至2019年港航拖糧數個月，該局認為其財政問題已迅速惡化至嚴重影響履行僱主支付薪酬的責任，遂根據《空運牌照規例》附加的兩項持牌條件，包括港航必須於限期前注入牌照局訂定的資金，以及提升並保持其現金至當局訂定的合理水平。有傳海航當時向國家開發銀行等財團借得40億元人民幣，並向港航提供資金，成功度過危機。