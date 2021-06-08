近期經濟呈復蘇迹象，惟上游至下游的成本急增，除了商品成本上漲，運輸成本亦大升，尤其航運價格在半年內大增逾倍，推高商品成本及零售價格，恐怕會引發一連串影響，包括輸入性通脹。有街市商戶反映：「豬肉已經貴咗30%，菜又加咗一成，市民準備捱貴餸啦！」學者徐家健則認為，通脹未見顯著升溫，由於疫情令本地商舖租金下調，可抵銷相關成本。

經營凍肉及新鮮食材數年的黃先生表示，今年開始看到食品價格上升，「例如外國牛肉，舊年因為中國大量搶貨，入口價升咗兩成幾，但商家仍可選擇避開某種炒貴嘅食材；但今年係全線加價，上個月凍肉類已加4%。」

另有肉販表示，過去半年新鮮豬肉價格已急升逾30%。有本地蔬菜批發商指，中國菜近兩個月加價11%，「嚟緊夏天會再貴啲！」位於將軍澳一間售賣三餸飯外賣店店主亦表示，每盒飯已加價至少6元，三餸飯由37元至加至43元。當區的市民張小姐透露自己會在街市準備關門的特價時段掃平貨，「菜都貴咗一成，如果下午5點幾嚟買就平啲，可以10蚊有3兜菜。」

至於本地自設工場製作醬油的冠珍醬園，亦表示正面對通脹危機。集團第四代接班人陳天佑指出，用作生產醬油的重要原材料黃豆，多年來一直由加拿大入口，惟今年初卻爆出供應短缺，以往每星期有約3個20呎貨櫃從加國入口黃豆；目前一星期只得5個貨櫃，而且黃豆已加價不少，惟升幅尚可應付。供貨緊張主因貨船來不到香港，「早前唯有入多少少貨，怕再有船嚟唔到，至少貨源可以維持兩三個星期。」

徐家健：減租或抵銷成本

學者李兆波認為全球經濟活動恢復時，通脹無可避免會來臨，「美國通脹升幅係2008年以來最高，有說法係因為總統拜登嘅1.9萬億美元刺激經濟措施，而疫情又令供應追唔上速度，令生產價格上升，預期今年香港通脹大約2%左右。」

惟另一學者徐家健則認為香港通脹未見有顯著升溫，由於疫情令本地商舖租金下調，即使商品成本上升，租金下調會抵銷相關成本，令市民未必實際感受到通脹壓力。