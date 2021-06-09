新盤銷情熾熱，發展商趁勢推盤。萬科香港旗下何文田自由道11號VAU Residence今日開放示範單位予傳媒參觀。萬科香港執行董事周銘禧指，項目最快將於明日開價，並於下周開售，目前仍在制定價單中，會考慮在價單內加入注射疫苗優惠。

周銘禧指，希望周末長假期可以有更多客人參觀，因此會盡快明日開放予公眾參觀示範單位及開價，並於周末前開放認購登記。定價除了參考周邊成交外，亦會盡量幫助客戶上車。

VAU Residence共開放3個無間隔改動示範單位，戶型為開放式、一房及兩房。其中以兩房單位的浴室與工作平台設計最為奇怪。兩房單位為18樓H室，實用面積388方呎，浴室位於兩間睡房之間，而工作平台則要穿過浴室淋浴間後才可到達。除了每次使用都要先開淋浴間門，再開平台門才可外出，較為不方便外，工作平台位於淋浴間旁邊，雖然平台門已經為磨砂玻璃，但洗澡時相信都會有些不安感覺。

開放式單位為18樓D室，實用面積210方呎。為了增大客飯廳空間，開放式廚房正對浴室門，位於玄關旁邊，同時配備鞋櫃令整個客飯廳空間四四正正。雖然空間增多，然而鞋櫃、廁所及廚房共冶一爐，難免會擔心衛生問題。

而一房單位為18樓F室，實用面積285方呎，開放式廚房間隔。285方呎空間要間開一房，設計上自然要偷盡空間。由於睡房空間相對變小，為增加企身衣櫃為，設計上放置於開放式廚房旁邊，偷取部分間隔牆的位置。

VAU Residence位於何文田自由道11號，屬何文田核心豪宅地段，鄰近加多利山、九龍塘傳統豪宅區。項目樓高25層，合共提供165伙單位，實用面積由209至499方呎不等，戶型由開放式涵蓋至三房間隔；另設有7伙天台特色戶。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略