【本報訊】「舖王」鄧成波上月辭世後，家族沽貨行動未見間斷，包括最新以1.05億元，沽出北角東達中心集友銀行舖位；市傳鄧氏家族過去一個月連沽逾14億元物業。

市場消息指，北角英皇道1065號東達中心地下C舖，面積約3,325方呎，原業主鄧成波家族最初叫價1.44億元放售，新近劈價3,900萬元或約27%，至1.05億元易手，呎價約31,579元。舖位目前由集友銀行以月租30萬元承租，租金回報約3.4厘。資料顯示，鄧成波或相關人士早於2011年以4,200萬元買入上址，持貨逾九年，賬面獲利6,300萬元或1.5倍。

1個月沽13物業 套逾14億

此外，同樣由鄧成波或相關人士持有的觀塘開源道63號福昌大廈1樓全層，面積約1.064萬方呎，上月以6,200萬元售出，呎價約5,827元；買家最新登記為Top Nice Development Limited，按公司註冊處文件，董事包括伯恩光學創辦人楊建文及其妻子林惠英。至於原業主鄧成波2009年以3,000萬元購入物業，賬面獲利3,200萬元，物業12年間升值約1.1倍。

事實上，自鄧成波上月中驟逝後，家族甩貨行動頻仍，包括上周以2.28億元售出一幅位處屯門藍地、面積達7.5萬方呎土地。據市場統計，連同最新沽出北角舖位，鄧氏家族近一個月連沽約13項物業，套現逾14.1億元。