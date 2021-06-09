工商舖市場認真反彈，好多投資者已經入市，本地兩間龍頭工商舖代理行鬥個你死我活。龍頭行C今年初講到話落後對手3成都當輸，結果唔知係魔力定壓力，該行4月及5月連續兩個月達到全月6,000萬元的營業額，保守估計這兩個月每月盈利約3,000萬元。

龍頭行M除了舖位部賺錢，工商部及寫字樓都麻麻地，於是工商部上月發出一封「存亡之秋，全線戒嚴」的指令，要求落實6項工作，包括提交一個比機價低10%筍盤；每人每日必須聯絡10個客戶；簽一個獨家代理權；每月帶經理見一個業主；每團隊必須拍5條短片介紹單位；4次企街宣傳。

這6招入面，頭4招架輕就熟，但最尾兩招就攞命，事關現在大熱天時，又要帶口罩，要企街派傳單，真是要了命。至於拍片，據了解，該部門不少經紀都近四、五十歲，如果話要出鏡，有人已話，口音唔及住宅部Lily吸引，樣子唔及年輕KOL省鏡。

其實跑輸的其中一個原因是部門呈老化，部份人眼高手低，例如合作促成一單生意都嫌三嫌四，而有細行已講，有單刁原本和該大行合作，最終合作不告吹。有些年約半百的經紀已抱半退休心態，齋咬老底也感覺不錯。

點都好，住宅部都可以出一個譚仔話Lily，相信工商部都可以有另一個Lily，成為一時佳話。但我好想問經紀是跑收視，還是跑數？

小師兄

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