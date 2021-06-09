晚上7時

東南亞最大獨角獸Grab公佈，與SPAC（Special Purpose Acquisition Company、特殊目的收購公司）Altimeter Growth Corp（AGC）的400億美元合併交易，預計會延遲至第四季完成。之前公司預計交易會在7月前完成。

Grab表示，正準備美國證券交易委員會要求公司過去3年的財務報表。公司公佈，今年首季GMV為36億美元，按年增長5.2%。

Altimeter Growth Corp盤前升1.1%。

下午6時

據《彭博》，李澤楷與PayPal（PYPL）共同創辦人Peter Thiel創立的SPAC Bridgetown 2 Holdings（BTNB）擬收購新加坡線上房地產公司PropertyGuru。

據知情人士透露，Bridgetown 2 Holdings已與PropertyGuru就交易進行討論，最快下個月公佈詳情。倘若交易完成，合併後公司估值料高達20億美元（約156億港元）。

交易仍在商討中，仍存在變數，有可能延遲計劃。PropertyGuru行政總裁Hari V. Krishnan指，公司一直在尋求資金發展業務，但拒絕進一步評論。Bridgetown 2 Holdings發言人對消息不予置評。

PropertyGuru由Steve Melhuish 和Jani Rautiainen在2007年創立，在越南、印度尼西亞、馬來西亞等國家有業務，在2019年曾因估值問題，取消到澳洲上市的計劃。

Bridgetown 2 Holdings盤前升1.07%，至10.4美元。

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