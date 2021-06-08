【本報訊】比特幣（Bitcoin）及以太幣昨日捱沽，比特幣曾挫一成至3.28萬美元，近三周低位。有分析料比特幣或失守3萬美元，因加密貨幣難以避開政府監控。

分析料失守3萬美元

據美國Coindesk網站報價資料指，本港昨晚約9時，比特幣於過去24小時跌10.26%至32,839.07美元；以太幣跌11.92%至2,496.85美元。加密貨幣投資公司Kenetic Capital管理合夥人Jehan Chu向Coindesk稱，中國繼續打壓加密貨幣市場，禁止挖礦活動，又封殺幣安交易所與區塊鏈平台Tron的微博賬戶。還有，彭博指美國燃油與輸油管營運商殖民管道遭黑客入侵與勒索事件，美國司法部前日公佈已起回部份加密貨幣贖金，事件反映加密貨幣不能躲避政府監控，投資公司Evercore分析員料比特幣將下試2.9萬美元。

美、英多個網站周二一度癱瘓，包括《紐約時報》、網絡論壇Reddit、遊戲影音串流平台Twitch及部份英國政府網頁無法運作。《華爾街日報》指事件跟美國雲端服務供應商Fastly遇技術故障有關，公司立即緊急搶修，各網站陸續回復正常。Fastly周二美股盤一度跌1.4%，開市後則升2.8%至52.12美元。美股早段則個別發展，道指曾跌58點，至34571點；標指升4點，至4230點；納指升75點，至13957點。