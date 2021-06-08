疫情下航空旅遊業行業最難捱。航空公司尚可轉攻貨運業務，旅行社只可等運到。可幸香港部份旅行社轉身快，早於去年4月見行業勢色唔對路，急急腳搞網購，近日更發現有旅行社分行變埋迷你超市，報團counter位已移除，看來業界對通關旅行前景悲觀。

東瀛遊（6882）早於去年5月推出網購平台EGL Market，近日更將荃灣分行變身成迷你超市。有人可能會問：「拎旅行社牌照可以賣嘢㗎咩？」係唔可以㗎。不過翻查紀錄，東瀛遊於2018年已將前稱東瀛遊投資（中國）有限公司，改名為「東瀛遊貿易有限公司」，主席袁文英女兒、公司執董袁灝頤亦曾指，網購平台由公司附屬公司東瀛遊貿易推出，合晒規嘅。

講返間迷你超市，大體上格局跟759阿信屋（759）、優品360（2360）等相似，不過東瀛遊一向主打日韓團，與當地各縣政府關係友好，理應有能力爭取部份獨家直送產品，銷售的產品在競爭極為激烈的食品市場中有所分野。

不計傳統或既有的品牌如一田、Aeon、HKTVmall、阿信屋等等，疫情下後起之秀亦一大堆，同業有康泰旅行社旗下的網購平台「HTMALL」、永安旅遊生活館、縱橫遊網購專頁、非同業的香港寬頻也力谷「Home+」，線上線下市場同樣爭崩頭。相比持續搞團費介乎100元至600元的本地遊、佣金低的staycation套票，賣水果零食應比較好搵。

東瀛遊執董禤國全曾透露，EGL Market的收入僅佔以往營業額的單位數，難以幫補收入，惟可保持與熟客互動。我亦認為，一日未想結業也應該在市場持續曝光，待一切回復正常業務才可跟隨外圍市況反彈。

商飛人