【本報訊】據彭博報道，特斯拉（Tesla）四大管理層之一、並工作超過十年的員工Jerome Guillen，於本月3日離職。至於Jerome Guillen為繼法律事務副總裁Al Prescott於4月離職後，第二位離開公司的高層。

報道指，Jerome Guillen為公司創辦人馬斯克（Elon Musk）的高級副手，在2010年加入公司，擔任Model S的項目總監，這款突破性的電動車為Model X和其後針對大眾市場Model 3奠定基礎。至2018年，他為Model 3產量增加的幕後推手，並於今年3月被任命為重型卡車業務負責人，但就任僅三個月就離開。

上月中國銷量升29%

給予Tesla「買入」評級的獨立分析機構New Street Research分析員Pierre Ferragu表示，「這是一個巨大且出乎意料的損失」（That is a huge and unexpected loss）。他指Jerome的貢獻仍會繼續影響Tesla，公司將繼續吸引其他頂尖人才。

另一方面，Tesla在中國的上月銷量按年升29%至33,463部，較4月的25,845部，按年增加29%。受內地銷售增加刺激，該公司股價昨開市報622.89元，升2.9%。