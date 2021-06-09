中央紀委國家監委公佈，四大國有資產管理公司之一的中國長城資產原黨委委員、副總裁胡小鋼涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。

胡小鋼於1999年加入中國東方資產管理，2011年5月至2013年6月，擔任東方資產黨委委員、總裁助理；2013年6月至2018年11月，出任東方資產黨委委員、副總裁。2018年11月至今，胡小鋼任職長城資產黨委委員、副總裁。

東方資產表示，對事件高度重視，並立即召開專題警示教育聚焦反腐敗鬥爭；又以胡小鋼案件作為反面教材，認真開好專題民主生活會，吸取教訓、深刻反思。

中國長城資產是中國4大國有不良貸款管理公司之一，其餘3間是中國華融（2799）、中國信達（1359）和東方資產。早於2018年4月，中國華融前董事長賴小民因受賄、貪污及重婚而落馬，他被外界稱為中共史最大貪官，今年1月由一審定罪遭判處死刑到伏法，前後僅24日，是習近平十八大上任以來，首位被執行死刑的貪官。

《彭博》滙編的最新數據顯示，4間國有資產管理公司的負債總額約為4.5萬億元人民幣，其中包括490億美元的未償還美元債券。早前有消息傳出，針對中國華融陷入千億債務危機，中國財政部正考慮成立新控股平台，以承接4大國有資產管理公司作為監控風險手段。

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