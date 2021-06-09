恒隆地產（101） 及恒隆集團（010） 主席陳啟宗表示，年輕人必須將普通話講得更好，冀香港所有學校教學都以普通話為主，「希望香港下一代年輕人，做夢的時候，當然要做中國夢，都是以普通話來做夢」，又認為香港要做好「人心回歸」及「整合愛國愛港力量」這兩項工程。

身兼香港明天更好基金執行委員會主席的陳啟宗，今日出席網上研討會時指，香港過去幾年經歷多亦比較困難，但《香港國安法》為香港帶來機遇，呼籲港人要把握機會；並表示港人以往學習英文為主，但為香港的經濟前途，「今日起要學好普通話」。

他形容，世界局勢發展得非常快，在中國發展過程中「不可能等香港」，有香港是好，但沒有香港也問題不大，香港人亦要問自己一個問題，就是「誰更需要誰」，強調香港應以國家為本，放眼世界，報效國家。

上海市政協主席董雲虎致辭時稱，中共中央審時度勢，對香港推出一系列重大舉措，有效落實對香港的全面管治權，確立了愛國者治港的新秩序。他續稱，在十四五規劃中，為香港融入新國家大局提出新和更高要求，認為滬港兩地的合作空間廣闊，要掌握準在構建發展大格局中的自身定位，兩地要優勢互補，架起更好市場連結之橋，謀良策、出實刀。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略