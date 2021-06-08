【本報訊】樓價指數逼近歷史高位，超級豪宅都屢錄新高成交。最新信置（083）旗下何文田加多利山嘉道理道超級豪宅St. George’s Mansions，以2.6億元天價售出一連天台特色戶，創今年九龍分層戶新高成交。

凱滙削優惠 變相加價

成交單位為St. George’s Mansions第2座23樓A單位連天台特色戶，以2.6億元成交 ，單位實用面積3,695方呎，露台面積256方呎，連3,301方呎天台，呎價70,365元，成交價亦包括三個車位。單位屬五房五套大宅間隔，為屋苑最大單位，並設私人電梯大堂，私隱度極高。

另外，集團旗下早前率先推出打針送樓，響應政府谷針的觀塘凱滙，最新更新價單，分別將特別優惠由3.5%減少至1.5%，即變相加價；另外亦將成交日期由150天縮短至120天，另外有四伙單位修訂價錢。

新盤混戰一觸即發，新世界（017）大圍站柏傲莊III上周末首輪沽清331伙後，日前上載價單3號，加推338伙應市，發展商昨日公佈銷售安排，本周四下午3時截止登記，周六盡推338伙。

另外，萬科香港旗下何文田自由道11號VAU Residence上周已上載樓書，發展商指，項目將於今日開放示範單位予傳媒參觀。萬科香港執行董事周銘禧指，開放的三個示範單位戶型分別為開放式、一房及兩房；預計明日可開放予公眾參觀。周續指，項目首張價單同樣最快明日公佈，料涉及至少50伙，並有機會本周末起收票。定價方面，將參考近期市況及同區一、二手成交，而項目最快6月中旬開賣。