越來越多國家政府打算監管加密貨幣市場，原因很簡單，就是因為市場的規模開始越來越大。以香港為例，從前政府將加密貨幣和遊戲裏面的道具都通通當成虛擬資產，這些資產只有非常受限的應用場景，也值不了多少錢，購入的人數亦不多，多一事不如少一事，不管合理。

時至今日，加密貨幣已經成為世界大潮流，迎合市場需要，為了保障投資者而立法亦是無可厚非。

鄰近國家例如日本，因為早年Mt Gox交易所清盤事件，比較早立法並發出加密貨幣交易所牌照，投資者擁有的保障自然較高。新加坡更加是出名比較crypto friendly，規管上走得比其他地區更前。

有部份國家會就國庫作出考慮，例如英國、美國和荷蘭等，會要求投資者支付資產增值稅，讓投資者獲利之餘還可以擴闊稅基，增加收入。也有些國家言明加密貨幣免稅政策，例如德國、瑞士，以政策支持新市場發展。

現時香港的立法方向是只限制加專業投資者（流動資產800萬以上）進入市場購買加密貨幣，我們相信這並非政府所願，因為這個安排可能令散戶光顧海外無牌加密貨幣交易所，與保障投資者的初衷相違。我期望香港政府在經過發牌實際運作一段時間後，放寬限制讓散戶加入。作為在香港本地註冊的公司，我們也希望政策能給予香港企業更為有利的營運條件，支持本地市場的發展。

傳統投資銀行例如摩根大通的CEO Jamie就曾經說過他們將要加入加密貨幣業務，但這並不是因為他們想要加入，而是因為他們的客戶想要買。市場已經成型，大趨勢已經確立之下，談論要不要承認這件事已經毫無意思，配合市場發展方為上策。投資者與其擔心還未公佈的監管細節，倒不如考慮一下早着先機，說不定正式發牌後已經成為專業投資者了。

#非投資建議

李思聰

CoinUnited.io共同創辦人兼RedSo合夥人 NFT

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