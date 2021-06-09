正在大家還忙於盤點iOS 14.5的App Tracking Transparency (ATT) Framework帶來有多少的損失之際，Google與facebook分別在他們的「佈道大會」中的談及他們的應對。

首先，有人說iOS 14.5其實「上客情況」不怎理想，在發佈後兩星期仍只有11-14%的用戶upgrade。這也代表這個月來，marketer的「損失」未見真章。另一邊廂，「谷歌的人有福了」，因為Google Marketing Live Stream有不少部份都是談及ATT上線與3rd party Cookie失效之後，他們有甚麼方法幫助marketers在既尊重用戶私隱的情況下，仍然可以發揮數位營銷的效果。雖然不再追蹤每位用戶的數位指紋，但因為Google有的是超大量的用戶數據。這是他們多年靠用戶使用他們各個Apps而得的寶貴數據，據Google稱，有關他們的Modeling功能填補達7成因為高度私隱年代marketer損失的數據。

既然Google靠手上的數據，就能推算到用戶的行為，facebook這個社交媒體龍頭，一早已經比我們的父母更了解我們的平台，當然也可以靠數據做同一樣的東西。

數據加上Machine Learning，似乎是Google與facebook走出私隱年代數位營銷危機的利器。同時，facebook在今年的f8 Refresh當中更強調messenger將會是重點項目。「留言+1，小編送你乜乜乜」的chatbot甚至很快會在Instagram有得玩。（當然玩法可能會有不同）

且慢，原來iOS 14.5的ATT只是序幕戰。蘋果為了iOS用戶的私隱，在WWDC繼續發功。iOS 15隆重登場，以後郵件不能再用Pixel來追蹤用戶；同時Safari也加強了防衛功能。蘋果告訴Google與facebook，他們也有Machine Learning。這回是幫助Safari阻擋網站靠IP追蹤用戶。

如果是作為花生友，看著這些科技巨人較量是很有趣的，只要你的工作是與數位營銷無關。但他們開戰，就意味著Marketer以往的經驗或工作方法可能又要再革新進化了，否則原本我們靠數位指紋做到的工作，未來將不能完成。

蘋果這樣保障iOS用戶，對用戶來說當然是好；但另一方面亦有人懷疑他們要把現時恆之有效的Marketing技術殺光，是否有意推廣自己的廣告工具呢？

Jansen Lu

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