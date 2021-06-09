由賭王何鴻燊二房長女何超瓊打骰的信德集團（242）涉足賭業、房地產、旅遊等多項業務，最新則「踩入」新加坡市場，於當地推售集團首個獨資住宅項目「柏皓」，呎價更創當地新高；另集團亦於上環信德中心設有展覽廳。

信德集團行政主席何超瓊指，柏皓位處新加坡湯林生路18號，提供54伙，並於上月開售；目前已沽出13伙單位，其中頂層一複式單位，實用面積約5,899方呎，早前近1.99億港元售出，呎價高見3.38萬元，創下當地住宅呎價新高紀錄。

何超瓊表示，集團於當地亦持有另一豪宅項目「蘭心居」，僅設有14伙單位，而項目將不作公開發售。她續指，集團進軍每一個地區或國家，均希望在基礎上作長年發展，故短期內未有考慮於集團現有發展地區以外，再設據點。對於本港樓市走勢，何超瓊指，市場氣氛於疫情下仍然持續升溫，可見港人對整體環境抱有信心，本港樓價將可維持升勢，但相信未達至「炒樓」狀態，目前市場仍以用家為主。集團未來將密切留意本港發展機會，等待合適時機。

事實上，近期有不少企業響應政府鼓勵接種疫苗計劃，紛紛推出不同優惠或抽獎作誘因。何超瓊表示，集團「絕對支持」政府計劃，並冀可將相關優惠應用於集團旗下各個業務範疇，惟目前仍於商討階段。

去年疫情重挫全球經濟，旅遊、零售等多個行備受打擊。何超瓊坦言，信德集團旗下賭場、船務等多個業務難免錄得虧損，但相信集團房地產等其他業務範疇收益將可收復上述損失。信德集團最新於旗下信德中心商場部分設置展覽廳，場內展出集團於新加坡兩個發展項目的模型及簡介；另亦特設集團於不同業務板塊發展史。

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