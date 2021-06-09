中國國家統計局公佈，5月工業生產者出廠價格指數（PPI）按年升9%，高於市場預期的8.2%，增速為2008年以來最高。至於居民消費價格指數（CPI）則按年升1.3%，亦高於市場預期，連續第3個月走高，數據反映內地通脹壓力繼續增加。

統計局表示，5月國際原油、鐵礦石、有色金屬等大宗商品價格大幅上漲，國內需求穩定恢復，以至中國工業品價格繼續上漲。PPI兩大組成類別中，生產資料價格按年升12%，升幅較4月的升幅擴大2.9%；生活資料價格則升0.5%，升幅擴大0.2%。

中國國家統計局城市司高級統計師董莉娟表示，主要行業價格漲幅均有所擴大，其中石油和天然氣開採業價格上漲99.1%，擴大13.3個百分點；黑色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲38.1%，擴大8.1%；石油、煤炭及其他燃料加工業價格上漲34.3%，擴大10.5%；有色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲30.4%，擴大3.5%；煤炭開採和洗選業價格上漲29.7%，擴大16.4%；化學原料和化學制品制造業價格上漲20.9%，擴大3.4%。

至於CPI，食品價格轉跌為升，按年升0.3%，影響CPI上升約0.05%。食品中，豬肉價格跌23.8%，跌幅比上月擴大2.4%。

《彭博》經濟學家團隊認為，中國的出廠價格走高有可能會加劇全球通脹憂慮。中國人民銀行上月曾明確表示中國不存在長期通脹的基礎，否認會短期內收緊貨幣政策，但如今市場正關注人行是否會一改近月的貨幣政策。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略