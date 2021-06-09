CNBC報道，位於中美洲北部的薩爾瓦多，成為第一個採用比特幣作為法定貨幣的國家。

比特幣現報34,410美元，單日升約4%。

法案在當地議會84票中，獲62票絕大多數支持通過。日前薩爾瓦多總統布克萊（Nayib Bukele）在美國佛羅里達州舉行的比特幣會議上表示，比特幣將會令住在國外的民眾更容易匯款回國，法案可令七成無銀行戶口的市民取得金融服務，短期內可以創造就業機會，促進當地投資，有助改善數百萬人的生活。

提案中提及，立法目的是將比特幣作為不受限制的法定貨幣進行監管，具有自由的權力，在任何交易中都不受限制，交易不需繳納資本利得稅。薩爾瓦多現時官方貨幣是美元，目前尚未清楚薩爾瓦多最終將如何將比特幣作為法定貨幣推出，而提案仍需通過當地立法程序才能成為法律。

根據CoinDesk的數據，比特幣在4月時創下64,829美元的歷史新高，此後下跌了近一半。但在過去12個月仍然上漲逾2.3倍以上。

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