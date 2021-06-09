瑞幸咖啡及神州租車（699）創辦人陸正耀被北京市第一中級人民法院列為執行人，強制執行逾12億元人民幣（下同）。

內媒引述天眼查App指，陸正耀被強制執行逾12億元，而他除了為瑞幸咖啡創始人，名下還有神州優車、神州租車等多間公司。

陸正耀創辦的瑞幸咖啡，於2019年5月成功在美國上市，但2020年1月時被沽空機構渾水發佈造空報告，質疑瑞幸咖啡財務造假，以及商業模式存在缺陷。瑞幸咖啡隨後立即否應相關指控，但於稍後時間發表公告表示其公司首席營運官劉劍及幾名員工偽造財務數據，涉及高達22億元，引發了瑞幸咖啡的信任危機，包括瑞幸咖啡在內，神洲租車、神州優車的股價都急跌2成至7成。

而今年6月初，神州租車在港交所的公告中表示，收到強制收購通知，預計股票將於7月8日起退市，市值只有84.64億元，而在高峯期，神州租車的市值一度高達300多億元。

只是短短一至兩年間，瑞幸造假、神洲租車被收購，都令到陸正耀面對經濟危機。

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