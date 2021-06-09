肺炎疫情令宜居城市排名大洗牌。英國經濟學人智庫（EIU）的2021年《全球宜居城市排行榜》顯示，新西蘭的奧克蘭取代奧地利的維也納成為最宜居城市，香港則跌至第49名。

EIU表示，奧克蘭榮登榜首是因其成功控制疫情，令學校、劇院、餐館和其它文化景點得以繼續開放，而且該市在教育、文化和環境等多項調查指標上都獲得高分。智庫又指，由於多個亞太地區實施強而有力的措施應對疫情，今年有8個亞太區城市躋身排行榜前10名，當中日本的大阪和東京、澳洲的阿德萊德及新西蘭首都威靈頓更位列前5名。

《全球宜居城市排行榜》負責人Upasana Dutt表示，疫情已經對全球宜居程度造成嚴重影響，世界各地城市的宜居程度相比疫情前下降，歐洲等地遭受的打擊尤為嚴重。此前的全球最宜居城市維也納下降至第12位。下降幅度最大的城市是德國的漢堡，排名下滑34位至第47位。

至於香港排名則節節倒退，EIU向本報表示，香港今年排行第49名，較2019年的第38位下跌11位。

全球10大最宜居城市：

1. 奧克蘭（新西蘭）

2. 大阪（日本）

3. 阿德萊德（澳洲）

4. 東京（日本）、威靈頓（新西蘭）

6. 珀斯（澳洲）

7. 蘇黎世（瑞士）

8. 日內瓦（瑞士）

9. 墨爾本（澳洲）

10. 布里斯班（澳洲）

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