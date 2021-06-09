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G7推15%全球最低企業稅 傳英國要求豁免倫敦金融業

1小時前
G7早前已達成共識，同意推動15%全球最低企業稅率計劃，惟英國財政大臣辛偉誠正爭取倫敦金融業獲豁免。

七大工業國集團（G7）財長上周末（6日）表示，原則上同意將全球最低企業稅率定於15%，並阻止跨國企業耍財技避稅。不過，有消息指英國財政大臣辛偉誠（Rishi Sunak）正全力爭取倫敦獲豁免以上全球最低企業稅率計劃，憂慮總部設於倫敦的跨國銀行會受影響。英國財政部未予置評。

英國《金融時報》引述消息人士指，辛偉誠已在G7會談時提出相關問題，預計在下月的G20峰會上，提出倫敦金融服務業能獲豁免的理由。該消息人士透露，拜登政府擔心一旦倫敦金融業不受約束，對Facebook、亞馬遜等美國科技巨企來說更不公平。

近年Google、Facebook和亞馬遜等科網巨擘傾向在稅率較低的國家或地區申報盈利，英、美等國一直設法要求它們繳交更多稅款，適逢多國在疫情爆發下稅收大減，正好向賺取暴利的巨企加稅。早於去年10月，經濟合作暨發展組織發佈有關「第一支柱」計劃（Blueprint for Pillar One）文件時，便提出要將金融業排除在外。

該文件指出，金融服務業通常需要在每個市場的司法區擁有「適當資本化的實體」，意味著利潤已根據各個市場稅率繳稅。

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