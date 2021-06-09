●權益披露顯示，思捷環球（330）獲維他奶家族後人、莊友堅妻子羅琪茵於周一（7日）增持526.75萬股，平均買入價0.77元，涉資405.6萬元。交易完成後，她於思捷的持股比例增加0.19個百分點至27.92%。

●龍湖集團（960）大股東、主席吳亞軍女兒蔡馨儀持有的Charm Talent International Limited，於6月3及4日共增持200萬股龍湖，買入價分別為44.9584及45.0378元，涉資約9,000萬元。增持後，蔡馨儀持有龍湖42.7%股權，增加0.03個百分點。

●舜宇光學（2382）上月手機鏡頭出貨量為9941萬件，按年升2%；車載鏡頭出貨量為661.4萬件，按年升159.7%；玻璃球面鏡片出貨量為329.7萬件，按年升34.6%；其他鏡頭出貨量為929.4萬件，按年升50.9%。

另外，其手機攝像模組出貨量為5538.5萬件，按年升16%；顯微儀器出貨量為2337.7萬件，按年亦升61.7%。

醫藥

先健科技（1302）自主研發的IBS Angel™鐵基可吸收支架系統於馬來西亞獲註冊批准。IBS Angel™可用於改善需要支架治療的患者的肺血管管腔直徑。

其他

中國鼎益豐（612）的中文名稱已由「中國鼎益豐控股有限公司」改為「中國投資基金有限公司」，英文名稱由「China Ding Yi Feng Holdings Limited」改為「China Investment Fund Company Limited」。

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