最近有位小朋友因為上司在群組中出動了WTF三個英文字耿耿於懷，無法釋懷到一個程度要send message問我，可不可以勸喻發聲，上司即使有任何不滿，或者有人做錯也好，都不應該用粗口鬧人。先旨聲明，send message給我的人並沒有表明自己幾多歲，不過看這個問題就知道肯定是個面皮薄的初出茅廬沒多久的年青人，還要是一個備受保護在溫室中長大，搞不好是過還未曾長大的孩子。

我的回答同樣三個字TIE「Take It Easy」，這位小朋友錯重點了！WTF實在是小兒科到不能，和廣東話的搞錯啊同一個level，何須在意？不過需要在意的是，是否真的有做錯；如果有的話，錯要認打要企定，好好反省反思，避免再犯同樣的錯就好了。

以前曾經有讀者問過我老闆講粗口可以點開口叫老闆不要再講粗口的問題。我反問他究竟老闆用粗口鬧佢，還是習慣用粗口作為助語詞，因為當中的分別很大。這位讀者的老闆開口埋口都是三字經，只不過當事人的崗位職責經常要陪同老闆外出見客，老闆係咁講粗口他覺得非常尷尬。那位老闆的為人呢？讀者說對他不錯，工作各方面都很滿意除了講粗口之外。其實事情很簡單，習慣得了老闆講粗口這個習慣，這份工就繼續做。如果習慣不了，就走人。話雖如此，的確可以先小人後君子和老闆表明立場，不過先行秤一秤自己夠不夠斤両才開口。

我自己就有這樣的經驗，老闆喜歡講粗口冇問題，不過就有動詞和形容詞之分，如果用來做動詞羞辱我的話，我立刻起身走。除此之外，他怎樣講如何講講幾多幾時講，只和他自己的性格習慣修養有問題，我絕對冇問題。我絕對不認為講粗口的人一定是粗鄙的，用字得當夠精準，控制得住自己甚麼場合對着甚麼人物能講不能講的話，肯定是高手。

我同粗口老闆講完之後，佢有乜嘢反應呢，大家話呢？

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