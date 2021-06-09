畢馬威（KPMG）中國、香港貨品編碼協會（GS1）與滙豐聯合發表的《零售新里程：大灣區全渠道發展展望》報告顯示，有超過5成香港及大灣區消費者在疫情期間更習慣網上購物，亦有逾7成受訪零售商採取面向大灣區的電商策略。

報告於去年10月至今年4月進行，期間訪問2,053名香港及9個大灣區城市的消費者，其中有3成來自香港。調查發現疫情令兩地均有超過7成消費者期望有更好線上到線下（O2O）購物體驗。而消費者亦較以前關注產品真偽，以及網上購物的便利程度。

報告亦提到，疫情下兩地各有逾6成消費者更習慣使用電子支付。滙豐環球資金管理部亞太區產品管理主管孫雷亦表示，去年滙豐旗下電子支付服務在本地的交易金額按年上升125%，交易數量亦急增165%，反映疫情下消費者更願意在網上進行大金額交易。

KPMG中國香港消費品與工業市場主管合夥人葉嘉明表示，大灣區內7000萬人口有很大的潛在購買力，加上疫情推動區內消費者習慣網上購物，對區內網購市場前景感樂觀；並預期即使疫情緩和使中港兩地通關，大灣區內的網上銷售仍能保持強勁。

報告亦訪問了逾400名兩地零售商行政級人員，發現疫情期間逾7成受訪零售商採取面向大灣區的策略，當中有4成著力發展銷售、市場推廣及傳播方面策略，但不足2成商家有發展財務、人力資源及法律方面的業務功能。

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