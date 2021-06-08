【本報訊】周大福（1929）昨收市後放榜，截至今年3月底止全年盈利大增1.08倍，至60.3億元，主要受惠於一次性租金優惠、黃金借貸未變現收益以及滙兌收益等；擬派末期息0.24元。周大福董事總經理黃紹基表示，香港市場已走出谷底，正關注旅遊區及非旅遊區的店舖效益；並預計香港市場全年銷售保持平穩。

他又指，今年4、5月香港同店銷售大增近1.6倍，主要由於去年基數低，料上半財年同店銷售增長70%，惟下半年表現難以估計，皆因這取決於通關時間表。

零售佈局取決通關步伐

截至今年3月底止，港澳零售點淨減5家至100家，主要是關閉尖沙嘴及銅鑼灣一帶遊客區。他指，今年度香港零售佈局很大程度取決於通關步伐，以及與業主議租結果，目前會關注每間店營運效益，已將10至15個零售點列入觀察名單，「寧願關咗店，優化現有店舖之後，有機會再重新佈局。」

電子消費券派發在即，他希望可刺激社會購物氣氛，但「大家可能買多啲民生嘢」，難以作出具體預測。為爭取市民將消費券用在周大福上，會與同系的新世界（017）及WeChat Pay HK合作，提供K Dollar回贈。

受內地市場復蘇帶動，公司去年度營業額按年升23.6%，至701.6億元。當中，內地營業額升46.5%，貢獻集團總收入85.1%；香港、澳門及其他市場的營業額按年下跌34.5%。周大福昨日收報15.08元，跌0.3%。