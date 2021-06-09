美國通脹數據升溫，加上歐洲和加拿大等央行本周議息，令市場揣測有更多央行鴿派立場軟化，令滙市近日處橫行格局。非美貨幣中，早前強趁英鎊和加元走勢回軟。

美滙指數今日早段在90點邊緣窄幅上落，高位曾見90.14，上下波幅只有約10點子，較上周三收市的89.91反彈約20點子，本年迄今升0.2%。過去一周，7大主流貨幣變幅不多，其中瑞士法郎和歐元分別升0.3%和0.1%最強勢，其餘澳元、英鎊日圓和紐元，升跌幅都不逾0.1%。值得留意是，德銀針貨幣波動指數周二曾跌至16個月低位，突顯滙市處牛皮格局。

美國4月份核心PCE（個人消費開支）按年升3.1%，是1992年7月以來最大升幅，意味通脹正在升溫，令市場揣測通脹升溫現像一旦持續，會否促使聯儲局改變沿有的「放水」立場。是故本周四出爐的消費物價指數，也為市場所注意。彭博社綜合分析員預測，美國5月份消費物價指數(CPI)按月和按年分別上升0.4%和4.7%；核心CPI按月和按年則分別上升0.4%和3.4%。

央行動態方面，加元大央行今日議息，市場預期息率不變，焦點落在會後聲明會否進一步就縮減資產購買規模放風。翌日輪到歐洲央行議息，市場也料按兵不動，目光在是聚焦ECM會否放風收縮購買債券的規模。

非美貨幣中，受惠加央行早前發表鷹派訊息，加上油價高企，造就加元本月初一度升見1.2007兌1美元的6年高位，但1.2關口屢攻不破，今日在1.21算樓上徘徊。至於英鎊，在疫情確疹宗數回升，英國政府對於上否按原訂計劃於6月21日解除疫情限制仍有變數，也是英鎊未能更上層樓，挑戰1.4248美元高位的原因。英鎊今日低於見1.4146，與上周收市民1.4157美元低10點子。

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