盛傳裁員逾千人的香港航空實施內部重組，港航主席侯偉向員工發信，證實將會裁員及推出自願長期帶薪假計劃（Voluntary Long Pay Leave Scheme），現行無薪假亦會繼續。同時進一步節省成本，位於東薈城總部的員工，將在8月遷往赤鱲角的香港航空訓練大樓上班。

港航指，會透過合併部門及整合職務來縮小規模，新架構中的剩餘員工會用各種行動解決，包括裁員及參與自願長期帶薪休假計劃；同時現時的無薪假計劃會繼續推行，亦會調整機師薪酬。內部信指出，現時航空低迷及沒有復蘇跡象，內部重組已不能再拖，港航必須轉型為更精簡、更高效的團隊，以確保能在未來充滿挑戰的環境中持續營運。

僅營運8架機主攻貨運

侯偉又指，由於預期未來一年旅遊需求很低，會將現時機隊維持約8架空中巴士A330，以支持貨運業務和有限度的客運服務，而12架A320客機將在7月起停飛一年。至於所有A320機師將要放長期帶薪假（Long Pay Leave），每放6個月可獲發1個月底薪，放9個月的人工為2個月底薪，詳情將另行向員工公佈。

港航指現時正處於危機存亡階段，過去2年受制於社會運動及疫情，令營運嚴重受到影響。在這個具挑戰性的時刻，該公司曾經出招減少影響，包括縮減開支、無薪假等。與此同時，港航正加速整理及轉變營運策略，以迎接市場變化；亦有向政府申請補貼，但對整體業務而言屬杯水車薪。

港航指，非常遺憾令到同事受影響，但為港航未來有必要採取這個決定。疫情仍然變幻莫測，但深信香港能夠一如既往闖過危機迎接美好未來。

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